Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП с маршруткой в Рязанской области
Авария произошла днем 24 июля на 8-м километре автодороги «Коготково-Корневое-Князево-ст. Топилы» Скопинского округа. Столкнулись легковушка «Митсубиси» и пассажирская ГАЗель". Водитель легковушки от полученных травм скончался на месте. Пострадали 6 пассажиров маршрутки. С полученными травмами они обращались за медицинской помощью. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Проводится проверка.
Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП с пассажирской маршруткой в Рязанской области. Об этом сообщает региональная ГАИ.
Авария произошла днем 24 июля на 8-м километре автодороги «Коготково-Корневое-Князево-ст. Топилы» Скопинского округа. Столкнулись легковушка «Митсубиси» и пассажирская ГАЗель".
Водитель легковушки от полученных травм скончался на месте. Пострадали 6 пассажиров маршрутки. С полученными травмами они обращались за медицинской помощью.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Проводится проверка.