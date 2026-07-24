Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП с маршруткой в Рязанской области

Авария произошла днем 24 июля на 8-м километре автодороги «Коготково-Корневое-Князево-ст. Топилы» Скопинского округа. Столкнулись легковушка «Митсубиси» и пассажирская ГАЗель". Водитель легковушки от полученных травм скончался на месте. Пострадали 6 пассажиров маршрутки. С полученными травмами они обращались за медицинской помощью. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Проводится проверка.