Пострадавшую в ДТП в Рязанской области перевели в ОКБ

Напомним, авария случилась 23 июля в Сараях. 17-летняя девушка получила серьезные травмы и была доставлена в районную больницу. По словам главврача Сараевской больницы Павла Шейдорова, на момент поступлению в стационар состояние пострадавшей оценивалось как тяжелое. Ей потребовалась специализированная помощь и было принято решение об эвакуации ее в ОКБ.