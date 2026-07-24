Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 24
18°
Сбт, 25
18°
Вск, 26
15°
ЦБ USD 78.4 -0.08 24/07
ЦБ EUR 89.44 -0.16 24/07
Нал. USD 79.80 / 79.85 24/07 15:20
Нал. EUR 92.50 / 92.99 24/07 15:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Геометрия есенинского пути: от Спас-Клепиков до Константиновского обры...
Рязанская область для Сергея Есенина была не просто точ...
21 июля 12:28
757
Легендарное возвращение VOLGA. В Рязани стартовали продажи новых модел...
В Рязани снова доступны к покупке новые отечественные а...
13 июля 16:28
2 656
«Любовь к собаке всегда на первом месте»
Председатель Рязанского областного общества охотников и...
8 июля 15:04
2 518
Обзор цен на сезонные фрукты и ягоды на рынке в Рязани
Редакция РЗН. Инфо вновь решила сделать обзор цен на ры...
3 июля 14:15
3 460
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
17-летняя девушка пострадала в ДТП в Рязанской области
ДТП случилось 23 июля на автодороге «Сапожок — Сараи — Борец — Шацк». 36-летний водитель «ГАЗели» проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с машиной Hyundai Solaris, которой управлял 40-летний житель села Можары. 17-летняя пассажирка иномарки получила серьезные травмы. Ее госпитализировали в районную больницу. Обстоятельства происшествия устанавливают специалисты.

17-летняя девушка пострадала в ДТП в Рязанской области. Об этом сообщает ИД «Пресса».

ДТП случилось 23 июля на автодороге «Сапожок — Сараи — Борец — Шацк». 36-летний водитель «ГАЗели» проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с машиной Hyundai Solaris, которой управлял 40-летний житель села Можары.

17-летняя пассажирка иномарки получила серьезные травмы. Ее госпитализировали в районную больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливают специалисты.