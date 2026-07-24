17-летняя девушка пострадала в ДТП в Рязанской области

ДТП случилось 23 июля на автодороге «Сапожок — Сараи — Борец — Шацк». 36-летний водитель «ГАЗели» проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с машиной Hyundai Solaris, которой управлял 40-летний житель села Можары. 17-летняя пассажирка иномарки получила серьезные травмы. Ее госпитализировали в районную больницу. Обстоятельства происшествия устанавливают специалисты.