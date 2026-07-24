Опубликован перечень мер поддержки участникам СВО в Рязанской области
Отмечается, что руководители исполнительных органов региона должны информировать участников СВО и членов их семей о мерах поддержки и обеспечивать их реализацию. Подробнее на сайте.
Опубликован перечень региональных, муниципальных и иных мер поддержки участникам СВО и их семьям на территории Рязанской области. Он утвержден распоряжением облправительства.
Отмечается, что руководители исполнительных органов региона должны информировать участников СВО и членов их семей о мерах поддержки и обеспечивать их реализацию.
Утвержденный перечень включает в себя 44 меры поддержки, в том числе:
- бесплатное предоставление социальных услуг на дому, в полустационарной и стационарной форме;
- право на однократное бесплатное профессиональное обучение на водителей транспортных средств (категории «B», «C», «CE» и «D»);
- предоставление льготных путевок в организации отдыха детей и их оздоровления;
- бесплатная психологическая помощь;
- ежемесячная денежная выплата членам семей участников СВО, погибших, пропавших без вести в районах боевых действий;
- освобождение от уплаты транспортного налога в отношении одного транспортного средства;
- субсидия при догазификации жилых помещений;
- единовременная денежная выплата мобилизованным гражданам;
- компенсация расходов по оплате стоимости твердого топлива и транспортных услуг для доставки этого топлива проживающим в жилых помещениях с печным отоплением;
- право на получение всех видов бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи;
- предоставление новогодних подарков детям погибших участников специальной военной операции;
- право льготного проезда городским наземным электрическим транспортом общего пользования и автомобильным транспортом общего пользования;
- санаторно-курортное лечение в приоритетном порядке вне зависимости от наличия инвалидности;
- освобождение от уплаты земельного налога.
С полным перечнем можно ознакомиться по ссылке.
Ранее стало известно, что участники СВО в Рязанской области будут получать новую выплату.