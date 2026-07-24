Опубликован перечень мер поддержки участникам СВО в Рязанской области

Отмечается, что руководители исполнительных органов региона должны информировать участников СВО и членов их семей о мерах поддержки и обеспечивать их реализацию. Подробнее на сайте.

Опубликован перечень региональных, муниципальных и иных мер поддержки участникам СВО и их семьям на территории Рязанской области. Он утвержден распоряжением облправительства.

Отмечается, что руководители исполнительных органов региона должны информировать участников СВО и членов их семей о мерах поддержки и обеспечивать их реализацию.

Утвержденный перечень включает в себя 44 меры поддержки, в том числе:

бесплатное предоставление социальных услуг на дому, в полустационарной и стационарной форме;

право на однократное бесплатное профессиональное обучение на водителей транспортных средств (категории «B», «C», «CE» и «D»);

предоставление льготных путевок в организации отдыха детей и их оздоровления;

бесплатная психологическая помощь;

ежемесячная денежная выплата членам семей участников СВО, погибших, пропавших без вести в районах боевых действий;

освобождение от уплаты транспортного налога в отношении одного транспортного средства;

субсидия при догазификации жилых помещений;

единовременная денежная выплата мобилизованным гражданам;

компенсация расходов по оплате стоимости твердого топлива и транспортных услуг для доставки этого топлива проживающим в жилых помещениях с печным отоплением;

право на получение всех видов бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи;

предоставление новогодних подарков детям погибших участников специальной военной операции;

право льготного проезда городским наземным электрическим транспортом общего пользования и автомобильным транспортом общего пользования;

санаторно-курортное лечение в приоритетном порядке вне зависимости от наличия инвалидности;

освобождение от уплаты земельного налога.

С полным перечнем можно ознакомиться по ссылке.

Ранее стало известно, что участники СВО в Рязанской области будут получать новую выплату.