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Опубликован перечень мер поддержки участникам СВО в Рязанской области
Отмечается, что руководители исполнительных органов региона должны информировать участников СВО и членов их семей о мерах поддержки и обеспечивать их реализацию. Подробнее на сайте.

Опубликован перечень региональных, муниципальных и иных мер поддержки участникам СВО и их семьям на территории Рязанской области. Он утвержден распоряжением облправительства.

Отмечается, что руководители исполнительных органов региона должны информировать участников СВО и членов их семей о мерах поддержки и обеспечивать их реализацию.

Утвержденный перечень включает в себя 44 меры поддержки, в том числе:

  • бесплатное предоставление социальных услуг на дому, в полустационарной и стационарной форме;
  • право на однократное бесплатное профессиональное обучение на водителей транспортных средств (категории «B», «C», «CE» и «D»);
  • предоставление льготных путевок в организации отдыха детей и их оздоровления;
  • бесплатная психологическая помощь;
  • ежемесячная денежная выплата членам семей участников СВО, погибших, пропавших без вести в районах боевых действий;
  • освобождение от уплаты транспортного налога в отношении одного транспортного средства;
  • субсидия при догазификации жилых помещений;
  • единовременная денежная выплата мобилизованным гражданам;
  • компенсация расходов по оплате стоимости твердого топлива и транспортных услуг для доставки этого топлива проживающим в жилых помещениях с печным отоплением;
  • право на получение всех видов бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи;
  • предоставление новогодних подарков детям погибших участников специальной военной операции;
  • право льготного проезда городским наземным электрическим транспортом общего пользования и автомобильным транспортом общего пользования;
  • санаторно-курортное лечение в приоритетном порядке вне зависимости от наличия инвалидности;
  • освобождение от уплаты земельного налога.

С полным перечнем можно ознакомиться по ссылке.

Ранее стало известно, что участники СВО в Рязанской области будут получать новую выплату.