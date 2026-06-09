Участники СВО в Рязанской области получат компенсацию затрат на твердое топливо

Получить компенсацию расходов на твердое топливо и его доставку смогут участники СВО, которые проживают в домах с печным отоплением (при отсутствии центрального отопления и газового оборудования для отопления). Согласно закону, полное возмещение затрат предоставляется один раз в год. Размер компенсации расходов на твердое топливо не превысит 8 505 рублей, а на оплату транспорта для его доставки — не более 2700 рублей. Предельная сумма будет ежегодно индексироваться.

В закон Рязанской области о дополнительных мерах социальной поддержки внесли изменения. Соответствующие документы опубликовали «Рязанские ведомости» во вторник, 9 июня.

Получить компенсацию расходов на твердое топливо и его доставку смогут участники СВО, которые проживают в домах с печным отоплением (при отсутствии центрального отопления и газового оборудования для отопления). Согласно закону, полное возмещение затрат предоставляется один раз в год.

Размер компенсации расходов на твердое топливо не превысит 8 505 рублей, а на оплату транспорта для его доставки — не более 2700 рублей. Предельная сумма будет ежегодно индексироваться.

В случае гибели военнослужащего или признания его безвестно отсутствующим денежные средства предоставляются одному из членов семьи, проживающих в доме с печным отоплением. Назначение компенсации не зависит от факта совместного проживания с участником СВО на момент смерти.

Право на данную меру соцподдержки предоставляется бессрочно.

Изменения вступили в силу.

Ранее региональное министерство образования и молодежной политики утвердило новые меры социальной поддержки для семей рязанцев, принимающих участие в СВО.