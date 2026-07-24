На ремонт развязок на Северном обходе в Рязани выделили 258 млн рублей

Согласно документам, работы проведут на транспортной развязке № 1 (протяженностью 1963 метра) и № 2 (протяженностью 4727 метров). Общая строительная длина составляет 5,3 километра. Ширина проезжей части — 15 метров. Подрядчику необходимо демонтировать старое и уложить новое покрытие дороги из горячих асфальтобетонных смесей, а также отремонтировать деформационные швы, выполнить работы по благоустройству и озеленению территории. Срок выполнения работ — с 1 апреля 2027 года по 31 августа 2027 года. Заказчиком выступило ГКУ РО «Дирекция дорог Рязанской области».

На выполнение ремонта дорог на транспортных развязках Северного обхода в Рязани выделили 257 миллионов 507 тысяч 437 рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документам, работы проведут на транспортной развязке № 1 (протяженностью 1963 метра) и № 2 (протяженностью 4727 метров). Общая строительная длина составляет 5,3 километра. Ширина проезжей части — 15 метров.

Подрядчику необходимо демонтировать старое и уложить новое покрытие дороги из горячих асфальтобетонных смесей, а также отремонтировать деформационные швы, выполнить работы по благоустройству и озеленению территории.

Срок выполнения работ — с 1 апреля 2027 года по 31 августа 2027 года.

Заказчиком выступило ГКУ РО «Дирекция дорог Рязанской области».

Ранее на выполнение работ по восстановлению верхних слоев покрытия дорог в Рязанской области выделили почти миллиард рублей. Ремонт проведут на восьми участках.