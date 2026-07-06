В Рязанской области выделили миллиард рублей на восстановление покрытия дорог

На выполнение работ по восстановлению верхних слоев покрытия дорог в Рязанской области выделили 999 миллионов 950 тысяч рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
В перечень вошли 910 участков дорог на территории всех муниципальных образований региона. Согласно документам, подрядчик должен устранить повреждения и деформации асфальтобетонных покрытий, укрепить обочины щебнем, ликвидировать колейности и пучины, а также провести ямочный ремонт.
В процессе проведения работ подрядчику необходимо проводить фотофиксацию на всех участках.
В Рязани восстановят изношенные слои на следующих объектах:
- дорога от пересечения Касимовского шоссе и улицы Советской Армии до Северного обхода города;
- мост через Оку на дороге «Спас-Клепики — Рязань»;
- Северный обход города (первая развязка — 1963 метра, вторая развязка — 4727 метров);
- участок дороги «Калуга — Тула — Михайлов — Рязань»;
- Северная окружная дорога;
- улица Большая:
- Московское шоссе (от М-5 «Урал» до пересечения с улицей Коломенской);
- проезд Шабулина (от Московского шоссе до Северной окружной дороги).
Срок выполнения работ — с даты заключения контракта до 31 августа 2027 года.
Заказчиком выступило ГКУ РО «Дирекция дорог Рязанской области».
Напомним, в 2026 году в регионе отремонтируют более 80 объектов — 79 километров дорог.