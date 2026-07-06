В Рязанской области выделили миллиард рублей на восстановление покрытия дорог

В перечень вошли 910 участков дорог на территории всех муниципальных образований региона. В Рязани восстановят изношенные слои на следующих объектах: дорога от пересечения Касимовского шоссе и улицы Советской Армии до Северного обхода города; мост через Оку на дороге «Спас-Клепики — Рязань»; Северный обход города (первая развязка — 1963 метра, вторая развязка — 4727 метров); участок дороги «Калуга — Тула — Михайлов — Рязань»; Северная окружная дорога; улица Большая: Московское шоссе (от М-5 «Урал» до пересечения с улицей Коломенской); проезд Шабулина (от Московского шоссе до Северной окружной дороги). Срок выполнения работ — с даты заключения контракта до 31 августа 2027 года.

На выполнение работ по восстановлению верхних слоев покрытия дорог в Рязанской области выделили 999 миллионов 950 тысяч рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

В перечень вошли 910 участков дорог на территории всех муниципальных образований региона. Согласно документам, подрядчик должен устранить повреждения и деформации асфальтобетонных покрытий, укрепить обочины щебнем, ликвидировать колейности и пучины, а также провести ямочный ремонт.

В процессе проведения работ подрядчику необходимо проводить фотофиксацию на всех участках.

В Рязани восстановят изношенные слои на следующих объектах:

дорога от пересечения Касимовского шоссе и улицы Советской Армии до Северного обхода города;

мост через Оку на дороге «Спас-Клепики — Рязань»;

Северный обход города (первая развязка — 1963 метра, вторая развязка — 4727 метров);

участок дороги «Калуга — Тула — Михайлов — Рязань»;

Северная окружная дорога;

улица Большая:

Московское шоссе (от М-5 «Урал» до пересечения с улицей Коломенской);

проезд Шабулина (от Московского шоссе до Северной окружной дороги).

Срок выполнения работ — с даты заключения контракта до 31 августа 2027 года.

Заказчиком выступило ГКУ РО «Дирекция дорог Рязанской области».

Напомним, в 2026 году в регионе отремонтируют более 80 объектов — 79 километров дорог.