Еще одну улицу в Рязани перекрыли из-за ремонта теплотрассы

В Рязани продлили ограничение движения транспорта по улице Садовой. Об этом сообщили в городской администрации. Ранее в городе также объявили о закрытии движения по Электрозаводской улице из-за аварийного ремонта теплотрассы. На Садовой ограничения связаны с продолжением капитального ремонта теплотрассы. Движение транспорта по улице будет закрыто до 30 июля.