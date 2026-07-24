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Еще одну улицу в Рязани перекрыли из-за ремонта теплотрассы
В Рязани продлили ограничение движения транспорта по улице Садовой. Об этом сообщили в городской администрации. Ранее в городе также объявили о закрытии движения по Электрозаводской улице из-за аварийного ремонта теплотрассы. На Садовой ограничения связаны с продолжением капитального ремонта теплотрассы. Движение транспорта по улице будет закрыто до 30 июля.

В Рязани продлили ограничение движения транспорта по улице Садовой. Об этом сообщили в городской администрации.

Ранее в городе также объявили о закрытии движения по Электрозаводской улице из-за аварийного ремонта теплотрассы.

На Садовой ограничения связаны с продолжением капитального ремонта теплотрассы. Движение транспорта по улице будет закрыто до 30 июля.

На время проведения работ на участке установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки, места ремонта огорожены.