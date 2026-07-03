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В Рязани перекроют движение транспорта на двух улицах с 6 июля
Об этом сообщили на сайте администрации города. Из-за капитального ремонта теплотрассы 6 июля с 8:00 до 18:00 14 августа будет закрыт проезд: на улице Новикова-Прибоя от дома 14 до пересечения с улицей Луговой; на улице Луговой от дома 21 до пересечения с улицей Новикова-Прибоя. На время ремонта будут установлены соответствующие дорожные знаки. Место проведения работ огородят.

В Рязани перекроют движение транспорта на двух улицах. Об этом сообщили на сайте администрации города.

Из-за капитального ремонта теплотрассы 6 июля с 8:00 до 18:00 14 августа будет закрыт проезд:

  • на улице Новикова-Прибоя от дома 14 до пересечения с улицей Луговой;
  • на улице Луговой от дома 21 до пересечения с улицей Новикова-Прибоя.

На время ремонта будут установлены соответствующие дорожные знаки. Место проведения работ огородят.