В Рязани перекроют движение транспорта на двух улицах с 6 июля

Об этом сообщили на сайте администрации города. Из-за капитального ремонта теплотрассы 6 июля с 8:00 до 18:00 14 августа будет закрыт проезд: на улице Новикова-Прибоя от дома 14 до пересечения с улицей Луговой; на улице Луговой от дома 21 до пересечения с улицей Новикова-Прибоя. На время ремонта будут установлены соответствующие дорожные знаки. Место проведения работ огородят.

В Рязани перекроют движение транспорта на двух улицах. Об этом сообщили на сайте администрации города.

Из-за капитального ремонта теплотрассы 6 июля с 8:00 до 18:00 14 августа будет закрыт проезд:

на улице Новикова-Прибоя от дома 14 до пересечения с улицей Луговой;

на улице Луговой от дома 21 до пересечения с улицей Новикова-Прибоя.

На время ремонта будут установлены соответствующие дорожные знаки. Место проведения работ огородят.