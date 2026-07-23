Здание «Детского мира» в Рязани выставили на торги после банкротства владельца

Здание бывшего «Детского мира» в центре Рязани выставили на торги. Соответствующая карточка опубликована на портале «Коммерсантъ Картотека». Собственником-банкротом является ООО «Фирма «Детский мир». Права компании зарегистрированы в мае 2001 года. Общая площадь здания составляет 4 467 м2. Вид объекта — производственное помещение. В карточке отмечается, что инвентаризационная стоимость здания — 5,8 млн рублей. Объект расположен по адресу улица Соборная, дом 38.

Здание бывшего «Детского мира» в центре Рязани выставили на торги. Соответствующая карточка опубликована на портале «Коммерсантъ Картотека».

Собственником-банкротом является ООО «Фирма «Детский мир». Права компании зарегистрированы в мае 2001 года. Общая площадь здания составляет 4 467 м². Вид объекта — производственное помещение.

В карточке отмечается, что инвентаризационная стоимость здания — 5,8 млн рублей.

Объект расположен по адресу улица Соборная, дом 38.

В 2023 году губернатор Павел Малков сообщил, что реконструкция здания бывшего «Детского мира» не состоится из-за юридических проблем. Глава региона отметил, что нужно подождать, пока собственник решит трудности или продаст объект.

В апреле 2026 года в здании произошел пожар. Его площадь составила 10 м², в тушении участвовали 15 сотрудников МЧС.