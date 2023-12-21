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Малков: бывшее здание «Детского мира» на Соборной в ближайшее время реставрировать не будут

Малков: бывшее здание «Детского мира» на Соборной в ближайшее время реставрировать не будут. Об этом он сообщил в четверг, 21 декабря, в прямом эфире.

«Просил коллег подключиться и разобраться [с этим вопросом]. Там какой-то сложный юридический спор. И, к сожалению, в ближайшее время его реконструировать не получится», — сказал губернатор.

По его словам, нужно подождать, пока собственники разберутся со своими проблемами, либо продадут это здание тому, кто сможет там реализовать интересный проект.

Он добавил, что улицу Соборную в ближайшие годы включат в программу обновления фасадов и внедрения туристического кода.

Ранее сообщалось, что бывшее здание «Детского мира» предложили превратить в комьюнити-центр.