В Рязанской области три часа действует беспилотная опасность
В Рязанской области уже 3 часа действует режим беспилотной опасности. Предупреждение РСЧС было объявлено в 13:39. После этого жителей еще раз уведомили о сохранении угрозы — сообщение поступило в 16:46.
В Рязанской области уже 3 часа действует режим беспилотной опасности.
Предупреждение РСЧС было объявлено в 13:39. После этого жителей еще раз уведомили о сохранении угрозы — сообщение поступило в 16:46.
Жителям рекомендуют избегать открытых участков местности, не подходить к окнам и при возникновении экстренных ситуаций звонить по номеру 112.
Ранее сообщалось о трех сбитых БПЛА над Рязанской областью.