Павел Малков рассказал о количестве сбитых за ночь БПЛА над Рязанью

Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях. По словам губернатора, над Рязанской областью перехватили три беспилотника. «Пострадавших и повреждений нет», — уточнил он. Напомним, угроза атаки БПЛА действовала в регионе с 1:48. Ее отбой объявили уже утром, в 8:24. Также в Минобороны писали о ликвидации 223 беспилотников над Россией.

Павел Малков рассказал о количестве сбитых за ночь БПЛА над Рязанью. Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях.

По словам губернатора, над Рязанской областью перехватили три беспилотника. «Пострадавших и повреждений нет», — уточнил он.

Напомним, угроза атаки БПЛА действовала в регионе с 1:48. Ее отбой объявили уже утром, в 8:24.

Также в Минобороны писали о ликвидации 223 беспилотников над Россией.