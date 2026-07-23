В Рязани восстановили свет спустя почти сутки после отключения

Об этом сообщили в РГРЭС. Напомним, в среду, 22 июля, в 09:40 электричество пропало на улицах: Новоселов, Тимакова, Большая (Шереметьево-Песочня), Касимовское шоссе. В 11:53 электроэнергию восстановили в полном объеме. Отмечается, что без электроснабжения оставались улицы Новоселов и Тимакова. В четверг, в 06:13, электроснабжение было полностью восстановлено.

В Рязани восстановили свет спустя почти сутки после отключения. Об этом сообщили в РГРЭС.

Напомним, в среду, 22 июля, в 09:40 электричество пропало на улицах:

Новоселов,

Тимакова,

Большая (Шереметьево-Песочня),

Касимовское шоссе.

В 11:53 электроэнергию восстановили в полном объеме. Отмечается, что без электроснабжения оставались улицы Новоселов и Тимакова.

В четверг, в 06:13, электроснабжение было полностью восстановлено.