Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 22
23°
Чтв, 23
21°
Птн, 24
19°
ЦБ USD 78.55 0.23 22/07
ЦБ EUR 89.76 0.21 22/07
Нал. USD 80.09 / 79.97 22/07 14:25
Нал. EUR 92.57 / 93.15 22/07 14:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Геометрия есенинского пути: от Спас-Клепиков до Константиновского обры...
Рязанская область для Сергея Есенина была не просто точ...
Вчера 12:28
489
Легендарное возвращение VOLGA. В Рязани стартовали продажи новых модел...
В Рязани снова доступны к покупке новые отечественные а...
13 июля 16:28
2 243
«Любовь к собаке всегда на первом месте»
Председатель Рязанского областного общества охотников и...
8 июля 15:04
2 316
Обзор цен на сезонные фрукты и ягоды на рынке в Рязани
Редакция РЗН. Инфо вновь решила сделать обзор цен на ры...
3 июля 14:15
3 251
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
На четырех рязанский улицах отключили электричество
Об этом пишет РГРЭС. В 09:40 свет пропал на улицах: Новоселов, Тимакова, Большая (Шереметьево-Песочня), Касимовское шоссе. В настоящий момент бригада осуществляет локализацию поврежденного участка сети для восстановления электроснабжения.

На четырех рязанский улицах отключили электричество. Об этом пишет РГРЭС.

В 09:40 свет пропал на улицах:

  • Новоселов,
  • Тимакова,
  • Большая (Шереметьево-Песочня),
  • Касимовское шоссе.

В настоящий момент бригада осуществляет локализацию поврежденного участка сети для восстановления электроснабжения.