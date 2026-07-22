На четырех рязанский улицах отключили электричество
Об этом пишет РГРЭС. В 09:40 свет пропал на улицах: Новоселов, Тимакова, Большая (Шереметьево-Песочня), Касимовское шоссе. В настоящий момент бригада осуществляет локализацию поврежденного участка сети для восстановления электроснабжения.
На четырех рязанский улицах отключили электричество. Об этом пишет РГРЭС.
В 09:40 свет пропал на улицах:
- Новоселов,
- Тимакова,
- Большая (Шереметьево-Песочня),
- Касимовское шоссе.
В настоящий момент бригада осуществляет локализацию поврежденного участка сети для восстановления электроснабжения.