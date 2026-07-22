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Принят закон о выплатах на новые квартиры рязанцам, чье жилье пострадало от БПЛА
Закон о дополнительных мерах соцподдержки рязанцев, пострадавших после атаки БПЛА 15 мая 2026 года, принят. Соответствующая информация опубликована на сайте газеты «Рязанские ведомости» в среду, 22 июля. Размер единовременной выплаты зависит от общей площади поврежденного жилья. Собственники квартир, включающих одну жилую комнату, получат по 129 тысяч 172 рубля за один квадратный метр. За две или более жилые комнаты — 101 тысячу 208 рублей за один квадратный метр.

Закон о дополнительных мерах соцподдержки рязанцев, пострадавших после атаки БПЛА 15 мая 2026 года, принят. Соответствующая информация опубликована на сайте газеты «Рязанские ведомости» в среду, 22 июля.

Размер единовременной выплаты зависит от общей площади поврежденного жилья. Собственники квартир, включающих одну жилую комнату, получат по 129 тысяч 172 рубля за один квадратный метр. За две или более жилые комнаты — 101 тысячу 208 рублей за один квадратный метр.

Единовременная выплата предоставится рязанцам в том случае, если они передадут поврежденные жилые помещения в госсобственность области.

Напомним, документ предусматривает выплату денежных средств рязанцам, которые являются собственниками пострадавших квартир или их наследниками. Сумму можно потратить на покупку нового жилья в пределах Рязанской области. При этом нельзя приобрести квартиры у близких родственников или в ветхих/аварийных домах.

Для получения денежных средств рязанцам необходимо подать заявление в уполномоченный региональным правительством исполнительный орган в сфере строительства. Если поврежденное жилое помещение принадлежит нескольким гражданам на праве долевой или совместной собственности, то подается одно заявление от всех собственников.

Подробнее о массовой атаке БПЛА на Рязань 15 мая 2026 года можно прочитать в сюжете РЗН. Инфо.