Ночью над Рязанской областью отразили атаку БПЛА

Об этом сообщает Минобороны РФ. Всего в период с 20:00 22 июля до 8:00 23 июля силами ПВО уничтожены 223 украинских беспилотника. Также БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Крым, Республики Татарстан и над акваторией Азовского моря.