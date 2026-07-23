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Новый главком ВСУ назвал жителей России «нацией, которая не имеет права на существование»
По словам Михаила Драпатого, Россию нельзя назвать соседом для Украины. Также он назвал жителей Донбасса «отрыжкой Советского Союза» и заявил, что они хотят не работать, а «халявы». Напомним, Драпатый стал главкомом ВСУ вместо Александра Сырского, уволенного после скандала.

Новый главком ВСУ назвал жителей России «нацией, которая не имеет права на существование». Его словам приводит RT.

По словам Михаила Драпатого, Россию нельзя назвать соседом для Украины.

Также он назвал жителей Донбасса «отрыжкой Советского Союза» и заявил, что они хотят не работать, а «халявы».

Напомним, Драпатый стал главкомом ВСУ вместо Александра Сырского, уволенного после скандала.