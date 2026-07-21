Зеленский уволил главнокомандующего ВСУ Александра Сырского

О решении сообщил сам президент Украины. Новым главнокомандующим станет Михаил Драпатый. Сырский возглавлял ВСУ с февраля 2024 года, сменив Валерия Залужного. Поводом для нынешнего кризиса стала отставка 15 июля Министра обороны, 35-летнего Михаила Федорова — экс-главы Минцифры, проработавшего в военном ведомстве полгода. Федоров публично обвинил Сырского в интригах и заявил, что предлагал Зеленскому сменить главкома и начальника Генштаба, но получил отказ.