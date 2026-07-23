Малков сообщил подробности дневной атаки на Рязанскую область

Губернатор Павел Малков рассказал о дневной атаке на Рязанскую область. Пост об этом опубликован в его соцсетях. По словам главы региона, днем 23 июля над территорией региона были сбиты два БПЛА. Отмечается, что пострадавших и повреждений нет.

Губернатор Павел Малков рассказал о дневной атаке на Рязанскую область. Пост об этом опубликован в его соцсетях.

По словам главы региона, днем 23 июля над территорией региона были сбиты два БПЛА.

Отмечается, что пострадавших и повреждений нет.

Ранее Малков сообщал о трех сбитых за ночь БПЛА над регионом.