В Рязанской области до конца 2026 года 451 жителя переселят из аварийных домов

В министерстве строительного комплекса Рязанской области озвучили результаты и планы по программе переселения граждан из аварийного жилья. Данный вопрос обсудили на заседании правительства региона в среду, 22 июля. Как отметили на заседании, завершилась программа по переселению граждан из домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. В результате проведенной работы переселили 3361 человека — 1402 помещения, общей площадью 57 тыс. м2. Кроме того, более 500 миллионов направили в шесть муниципалитетов на расселение до конца 2026 года 21 дома с 451 жителем. Из них 284 — уже расселены.

В министерстве строительного комплекса Рязанской области озвучили результаты и планы по программе переселения граждан из аварийного жилья. Данный вопрос обсудили на заседании правительства региона в среду, 22 июля.

Как отметили на заседании, завершилась программа по переселению граждан из домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. В результате проведенной работы переселили 3361 человека — 1402 помещения, общей площадью 57 тыс. м2.

«Приступили к расселению домов, признанных аварийными в более поздний период. В средства фонда поступили 186 миллионов на расселение 20 домов. В рамках этого мероприятия до конца следующего года будет расселено 230 человек, из них 53 — к настоящему моменту уже переселены», — сообщил министр строительного комплекса региона Марат Султанов.

Кроме того, более 500 миллионов направили в шесть муниципалитетов на расселение до конца 2026 года 21 дома с 451 жителем. Из них 284 — уже расселены.

В реестре фонда по Рязанской области находятся 212 домов — 3556 жителей, ожидающих расселения. Очередность определяется на основании даты признания здания аварийным.

«Нужно не просто переселять, а новые условия создавать на высоком уровне. Так, чтобы то, что мы сейчас строим в рамках этой программы, прослужило долгие десятилетия», — заключил губернатор.

Ранее в Рязанской области утвердили адресную программу по переселению из аварийного жилья. Ее цель — переселить жителей из аварийных домов, которые признали таковыми с 1 января 2017 года.