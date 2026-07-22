Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 22
23°
Чтв, 23
21°
Птн, 24
19°
ЦБ USD 78.48 -0.07 23/07
ЦБ EUR 89.6 -0.16 23/07
Нал. USD 80.09 / 80.15 22/07 17:50
Нал. EUR 92.50 / 93.25 22/07 17:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Геометрия есенинского пути: от Спас-Клепиков до Константиновского обры...
Рязанская область для Сергея Есенина была не просто точ...
Вчера 12:28
521
Легендарное возвращение VOLGA. В Рязани стартовали продажи новых модел...
В Рязани снова доступны к покупке новые отечественные а...
13 июля 16:28
2 279
«Любовь к собаке всегда на первом месте»
Председатель Рязанского областного общества охотников и...
8 июля 15:04
2 336
Обзор цен на сезонные фрукты и ягоды на рынке в Рязани
Редакция РЗН. Инфо вновь решила сделать обзор цен на ры...
3 июля 14:15
3 273
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязанской области до конца 2026 года 451 жителя переселят из аварийных домов
В министерстве строительного комплекса Рязанской области озвучили результаты и планы по программе переселения граждан из аварийного жилья. Данный вопрос обсудили на заседании правительства региона в среду, 22 июля. Как отметили на заседании, завершилась программа по переселению граждан из домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. В результате проведенной работы переселили 3361 человека — 1402 помещения, общей площадью 57 тыс. м2. Кроме того, более 500 миллионов направили в шесть муниципалитетов на расселение до конца 2026 года 21 дома с 451 жителем. Из них 284 — уже расселены.

В министерстве строительного комплекса Рязанской области озвучили результаты и планы по программе переселения граждан из аварийного жилья. Данный вопрос обсудили на заседании правительства региона в среду, 22 июля.

Как отметили на заседании, завершилась программа по переселению граждан из домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. В результате проведенной работы переселили 3361 человека — 1402 помещения, общей площадью 57 тыс. м2.

«Приступили к расселению домов, признанных аварийными в более поздний период. В средства фонда поступили 186 миллионов на расселение 20 домов. В рамках этого мероприятия до конца следующего года будет расселено 230 человек, из них 53 — к настоящему моменту уже переселены», — сообщил министр строительного комплекса региона Марат Султанов.

Кроме того, более 500 миллионов направили в шесть муниципалитетов на расселение до конца 2026 года 21 дома с 451 жителем. Из них 284 — уже расселены.

В реестре фонда по Рязанской области находятся 212 домов — 3556 жителей, ожидающих расселения. Очередность определяется на основании даты признания здания аварийным.

«Нужно не просто переселять, а новые условия создавать на высоком уровне. Так, чтобы то, что мы сейчас строим в рамках этой программы, прослужило долгие десятилетия», — заключил губернатор.

Ранее в Рязанской области утвердили адресную программу по переселению из аварийного жилья. Ее цель — переселить жителей из аварийных домов, которые признали таковыми с 1 января 2017 года.