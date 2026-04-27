Утверждена новая адресная программа по переселению рязанцев из аварийных домов

В Рязанской области утвердили новую адресную программу по переселению из аварийного жилья. В ее вошли Рязань, Касимовский, Пронский, Ряжский, Михайловский и Скопинский округа. Ее цель — переселить жителей из аварийных домов, которые признали таковыми с 1 января 2017 года. До 2027 года в рамках программы планируется переселить 230 рязанцев, расселить 4267 м² и снести или реконструировать 20 аварийных домов. Согласно данным по этапу на 2026 год, в Рязани расселят два дома, в Скопинском округе — 4, в Касимовском — 19, в Михайловском — 43.

Ранее сообщалось, что в Скопине два дома ждут расселения после обрушения стены. Их признали аварийными 30 октября 2017 года.