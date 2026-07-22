Рязанку, выколовшую собаке глаза, забрали в психбольницу

По словам местных жителей, у женщины было 6 собак и несколько кошек. «Вчера одну собаку она привязала к дереву на Великанова. Сегодня она решила изрезать вторую. Потом она взяла мать в „заложники“ и закрылась в квартире. Сегодня туда приехали экстренные службы — полиция, медики», — рассказали соседи женщины. Женщину госпитализировали. «Мы 2 дня назад вызвали уже ей скорую, когда она душила другого своего пса Пса забрали себе. Медики отчитали нас и уехали. Мы всем двором пытались предотвратить эту беду», — заключили местные. Сейчас раненой собаке ищут передержку. Напомним, рязанка изрезала животное ножом и привязала к железнодорожным путям.

Рязанку, выколовшую собаке глаза, забрали в психбольницу. Об этом в соцсетях рассказали ее соседи.

По словам местных жителей, у женщины было 6 собак и несколько кошек.

«Вчера одну собаку она привязала к дереву на Великанова. Сегодня она решила изрезать вторую. Потом она взяла мать в „заложники“ и закрылась в квартире. Сегодня туда приехали экстренные службы — полиция, медики», — рассказали соседи женщины.

Женщину госпитализировали.

«Мы 2 дня назад вызвали уже ей скорую, когда она душила другого своего пса Пса забрали себе. Медики отчитали нас и уехали. Мы всем двором пытались предотвратить эту беду», — заключили местные.

Сейчас раненой собаке ищут передержку.

Напомним, рязанка изрезала животное ножом и привязала к железнодорожным путям.