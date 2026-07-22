Рязанцы стали свидетелями жестокой расправы хозяйки над собственной собакой

По словам очевидцев, все произошло во дворе дома на улице Крупской. Местные сообщили, что рязанка выколола своему животному глаза и привязала к железнодорожным путям. «Собака выжила, у нее 12 ножевых ранений. Увезена в клинику», — отметили в посте.

Рязанцы стали свидетелями жестокой расправы хозяйки над собственной собакой. Пост об этом появился в соцсетях.

По словам очевидцев, все произошло во дворе дома на улице Крупской. Местные сообщили, что рязанка выколола своему животному глаза и привязала к железнодорожным путям.

«Собака выжила, у нее 12 ножевых ранений. Увезена в клинику», — отметили в посте.