Роскомнадзор заявил, что не ограничивал доступ к DeepSeek

Роскомнадзор не ограничивал доступ к китайской нейросети DeepSeek после сообщений об утечке пользовательских данных. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства. «Доступ к нарушающей закон информации может быть ограничен только на основании решений уполномоченных органов. В отношении DeepSeek подобные решения не поступали», — заявили в Роскомнадзоре. Ранее говорилось, что переписки пользователей с нейросетью DeepSeek могли попасть в открытый доступ и появились в поисковой выдаче Google.

Роскомнадзор не ограничивал доступ к китайской нейросети DeepSeek после сообщений об утечке пользовательских данных. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«Доступ к нарушающей закон информации может быть ограничен только на основании решений уполномоченных органов. В отношении DeepSeek подобные решения не поступали», — заявили в Роскомнадзоре.

Ранее говорилось, что переписки пользователей с нейросетью DeepSeek могли попасть в открытый доступ и появились в поисковой выдаче Google.