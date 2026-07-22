Переписки пользователей DeepSeek оказались в открытом доступе

Переписки пользователей китайского чат-бота DeepSeek стали доступны в интернете и появились в поисковой выдаче Google. Об этом сообщил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Он отметил, что это не вся информация DeepSeek, а лишь небольшая часть запросов, но она всё равно важна. По мнению эксперта, причиной утечки могло стать неправильное настроенное разрешение доступа к данным. Муртазин пояснил, что кто-то из разработчиков не учел нужные настройки, и поэтому поисковая система смогла найти эти переписки. Он добавил, что в любой системе, будь то почта или нейросеть, могут быть уязвимости, если сайт или база данных настроены неправильно. В результате поисковые машины могут получить доступ к закрытой информации.

Переписки пользователей китайского чат-бота DeepSeek стали доступны в интернете и появились в поисковой выдаче Google. Об этом сообщил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, передает РИА Новости.

Он отметил, что это не вся информация DeepSeek, а лишь небольшая часть запросов, но она всё равно важна.

По мнению эксперта, причиной утечки могло стать неправильное настроенное разрешение доступа к данным.

Муртазин пояснил, что кто-то из разработчиков не учел нужные настройки, и поэтому поисковая система смогла найти эти переписки. Он добавил, что в любой системе, будь то почта или нейросеть, могут быть уязвимости, если сайт или база данных настроены неправильно. В результате поисковые машины могут получить доступ к закрытой информации.