Рязанцы, чье жилье пострадало от атаки БПЛА 15 мая, получат новые выплаты

В Рязанской области намерены ввести дополнительные меры соцподдержки пострадавшим от атаки БПЛА 15 мая 2026 года. Соответствующий проект закона опубликован на сайте регионального правительства. Документ предусматривает выплату денежных средств рязанцам, которые являются собственниками пострадавших квартир или их наследниками. Сумму можно потратить на покупку нового жилья в пределах Рязанской области. При этом нельзя приобрести квартиры у близких родственников или в ветхих/аварийных домах. В законопроекте отмечается, что единовременная выплата предоставится рязанцам в том случае, если они передадут поврежденные жилые помещения в госсобственность области.

В Рязанской области намерены ввести дополнительные меры соцподдержки пострадавшим от атаки БПЛА 15 мая 2026 года. Соответствующий проект закона опубликован на сайте регионального правительства.

Документ предусматривает выплату денежных средств рязанцам, которые являются собственниками пострадавших квартир или их наследниками. Сумму можно потратить на покупку нового жилья в пределах Рязанской области. При этом нельзя приобрести квартиры у близких родственников или в ветхих/аварийных домах.

В законопроекте отмечается, что единовременная выплата предоставится рязанцам в том случае, если они передадут поврежденные жилые помещения в госсобственность области.

Размер единовременной выплаты зависит от общей площади поврежденного жилья. Собственники квартир, включающих одну жилую комнату, получат по 129 тысяч 172 рубля за один квадратный метр. За две или более жилые комнаты — 101 тысячу 208 рублей за один квадратный метр.

Для получения денежных средств рязанцам необходимо подать заявление в уполномоченный региональным правительством исполнительный орган в сфере строительства.

Если поврежденное жилое помещение принадлежит нескольким гражданам на праве долевой или совместной собственности, то подается одно заявление от всех собственников.

Источник финансирования расходов — средства областного бюджета.

Закон пока не вступил в силу.

Подробнее о массовой атаке на Рязань можно прочитать в сюжете РЗН. Инфо.