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Малков заинтересовался частыми перебоями с водой и светом в Спасском округе
«Спасский район столкнулся с серьезными коммунальными авариями после многократных штормовых и грозовых фронтов, которые прошли по нашей территории в период с третьего по шестое июля. Четвертого июля были отключены от электричества 62 населенных пункта», — сообщила глава округа Нина Соломонова. Кроме того, после восстановления подачи электричества 17 водозаборных станций не запустились в автоматическом режиме из-за проблем с фазами и перегоревшего оборудования. «Две серьезных аварии произошли в Спасске, одна из них повлекла необходимость отключения всего города более чем на сутки. Отключить аварийный участок не позволили изношенные сети. 13-14 июля организовали подвоз технической воды», — дополнила Нина Соломонова.

Губернатор Павел Малков обратил внимание на жалобы жителей Спасского округа на регулярные проблемы с водо- и электроснабжением. Ситуацию обсудили на заседании правительства региона в среду, 22 июля.

«Спасский район столкнулся с серьезными коммунальными авариями после многократных штормовых и грозовых фронтов, которые прошли по нашей территории в период с третьего по шестое июля. Четвертого июля были отключены от электричества 62 населенных пункта», — сообщила глава округа Нина Соломонова.

Кроме того, после восстановления подачи электричества 17 водозаборных станций не запустились в автоматическом режиме из-за проблем с фазами и перегоревшего оборудования.

«Две серьезных аварии произошли в Спасске, одна из них повлекла необходимость отключения всего города более чем на сутки. Отключить аварийный участок не позволили изношенные сети. 13-14 июля организовали подвоз технической воды», — дополнила Нина Соломонова.

Глава региона Павел Малков поручил решить проблему и уделить внимание защите коммунальной инфраструктуры от скачков напряжения.

Ранее местные жители рассказали РЗН. Инфо, что проблемы с подачей воды и электричества возникают часто. Июльские грозы и последующие отключения ресурсов привели к тому, что рязанцам пришлось выбрасывать испортившиеся продукты из холодильников и морозильников.