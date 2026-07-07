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Жители Рязанской области рассказали, что четвертые сутки остаются без воды
В некоторых населенных пунктах Спасского округа возникла проблема с водоснабжением. Об этом РЗН. Инфо рассказали читатели. По словам местных жителей, в субботу, 4 июля, половина Спасска-Рязанского осталась без воды. А с понедельника, 6 июля, проблема с водоснабжением возникла уже во всем городе. В администрации Спасского округа объяснили, что проблема с водоснабжением возникла после аварийного отключения электричества на водозаборных узлах.

В некоторых населенных пунктах Спасского округа возникла проблема с водоснабжением. Об этом РЗН. Инфо рассказали читатели.

По словам местных жителей, в субботу, 4 июля, половина Спасска-Рязанского осталась без воды. А с понедельника, 6 июля, проблема с водоснабжением возникла уже во всем городе.

«Ни одна колонка с водой не работает. Половина из них сломаны», — отметили рязанцы.

В администрации Спасского округа объяснили, что проблема с водоснабжением возникла после аварийного отключения электричества на водозаборных узлах.

С длительным отключением воды столкнулся не только центр округа, но и ряд других населенных пунктов, в том числе село Огородниково и деревня Ужалье. Жители были вынуждены несколько дней справляться без водоснабжения.

«Водоснабжение в городе нарушено из-за аварии на водопроводной линии. Аварийная бригада работает. На данный момент наблюдаются проблемы с водоснабжением в селе Кутуково из-за отсутствия одной фазы на водяном насосе. Ситуацию держим на контроле», — заявили в администрации Спасского округа.

Точное время восстановления водоснабжения не озвучивается.

При этом некоторые населенные пункты Спасского округа столкнулись с длительным отключением не только воды, но и электроснабжения. По словам читателей, это привело к тому, что жителям пришлось выбрасывать испортившиеся продукты из холодильников и морозильников. Они отметили, что деревья вдоль линий электропередач часто висят на проводах, их ветки не обрезаются, из-за чего ветер и гроза приводят к авариям.