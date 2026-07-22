Малков: в Рязанской области создадут столько огневых групп, сколько необходимо

Губернатор Павел Малков рассказал о продолжении работы по формированию мобильных огневых групп в Рязанской области. Глава области заявил, что задача номер один — это безопасность людей, стабильная работа предприятий и объектов жизнеобеспечения. По словам губернатора, работа в мобильных огневых группах проходит только в Рязанской области, что прописано в контракте. «Продолжается набор в мобильные огневые группы», — сообщил Павел Малков. Губернатор напомнил, что для участников МОГ предусмотрены денежные выплаты и сохранение заработной платы. «Мы должны сформировать полноценный резерв: столько мобильных огневых группы, сколько необходимо для защиты неба над Рязанской областью», — заявил глава региона.

Губернатор Павел Малков рассказал о продолжении работы по формированию мобильных огневых групп в Рязанской области. Тему обсудили на заседании правительства региона в среду, 22 июля.

Глава области заявил, что задача номер один — это безопасность людей, стабильная работа предприятий и объектов жизнеобеспечения. По словам губернатора, работа в мобильных огневых группах проходит только в Рязанской области, что прописано в контракте.

«Продолжается набор в мобильные огневые группы. Они защищают небо Рязани от налетов, делают все, чтобы не допустить ударов по нашей земле. Будем дальше развивать это направление с военным комиссариатом», — сообщил Павел Малков.

Губернатор напомнил, что для участников МОГ предусмотрены денежные выплаты и сохранение заработной платы.

«Мы должны сформировать полноценный резерв: столько мобильных огневых группы, сколько необходимо для защиты неба над Рязанской областью», — заявил глава региона.

Ранее сообщалось, что для МОГ намерены собрать 80 добровольцев. Присоединиться к мобильным огневым группам может любой гражданин страны, годный к военной службе и находящийся в запасе.