Стало известно, сколько рязанцев будут набирать для мобильных огневых групп ПВО

В Рязани намерены собрать 80 добровольцев для мобильных огневых групп войск противовоздушной обороны. Об этом сообщили в эфире телеканала «ТКР». В Рязанской области стартовал набор в мобилизационный резерв. Как отметили в сюжете, первые мобильные огневые группы начали формировать в ноябре. Они должны прикрывать стратегические объекты от воздушной угрозы. В МОГ набрали уже 40 добровольцев. Отмечается, что находиться на сборах необходимо не более 6 месяцев из 12. Сначала необходимо пройти обучение работе по БПЛА на полигоне, а потом отправиться на дежурство.

Присоединиться к мобильным группам может любой гражданин страны, годный к военной службе и находящийся в запасе. В сюжете объяснили, что для этого необходимо обратиться в военкомат, заключить контракт с Рязанским воздушно-десантным училищем и попасть в резерв, а после в огневую группу.

«Министерство обороны выплачивает при пребывании в резерве, если гражданин на должности рядового состава — 2500, сержантского — 4000, офицера — 7000 рублей. На сборах данная сумма увеличивается: рядовой получает 25 тысяч, сержант — 35 тысяч, офицер — 55 тысяч», — рассказал военный комиссар региона Александр Полшков.

Как рассказали в эфире, в мобильных группам собраны бойцы из разных районов области и разных профессий. Самому младшему участнику — 22 года, а старшему — 52.

Каждая группа состоит из четырех человек: командира, водителя, связиста и пулеметчика.

Ранее губернатор Павел Малков заявил, что мобильные огневые группы необходимы для защиты ключевых инфраструктурных объектов. По словам главы региона, дежурства проходят только в пределах Рязанской области в течение 60 суток раз в год.

Фото: эфир телеканала «ТКР».