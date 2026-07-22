Малков прокомментировал атаку БПЛА на Рязань

Об этом губернатор Рязанской области сообщил в своих соцсетях. Глава региона рассказал, что в ночь на 22 июля над регионом сбили два беспилотника. Пострадавших и повреждений нет. Ранее в Минобороны рассказали о ликвидации БПЛА над Рязанской областью. Также ночью несколько часов действовала беспилотная опасность.

Малков прокомментировал атаку БПЛА на Рязань. Об этом губернатор Рязанской области сообщил в своих соцсетях.

Глава региона рассказал, что в ночь на 22 июля над регионом сбили два беспилотника. Пострадавших и повреждений нет.

Ранее в Минобороны рассказали о ликвидации БПЛА над Рязанской областью. Также ночью несколько часов действовала беспилотная опасность.