БПЛА сбили над Рязанской областью в ночь на 22 июля

Об этом сообщает Минобороны РФ. Всего над Россией в период с 20:00 21 июля до 8:00 22 июля силами ПВО перехвачены 242 украинских беспилотника. БПЛА уничтожили также над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.