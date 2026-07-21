В Рязанской области задержали мужчину, снимавшего атаки ВСУ на регион
По данным МВД, 30 июня рязанец снял на видео сбитие украинского дрона и разместил видео в чате дачного кооператива. Оперативники установили личность автора видео и доставили его в подразделение полиции для дачи объяснений. В действиях мужчины усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей 10.8 Закона Рязанской области об административных правонарушениях.
В Рязанской области задержали мужчину, снимавшего атаки ВСУ на регион. Об этом сообщает региональная полиция.
По данным МВД, 30 июня рязанец снял на видео сбитие украинского дрона и разместил видео в чате дачного кооператива.
Оперативники установили личность автора видео и доставили его в подразделение полиции для дачи объяснений.
В действиях мужчины усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей 10.8 Закона Рязанской области об административных правонарушениях.
В полиции напомнили, что на территории Рязанской области действует запрет публикаций в СМИ и Интернете, в том числе фото- и видео:
- об использовании и последствиях применения БПЛА, позволяющей идентифицировать их тип, место нахождения, запуска или траекторию полета, место атаки и факт поражения объектов;
- о применении и последствиях применения средств противодействия БПЛА, в том числе ПВО и РЭБ;
- о местах расположения сил и средств Минобороны РФ, систем ПВО и РЭБ, военных комиссариатов и других объектов военного назначения, а также критически важных объектов в регионе.