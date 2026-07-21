В Рязанской области задержали мужчину, снимавшего атаки ВСУ на регион

По данным МВД, 30 июня рязанец снял на видео сбитие украинского дрона и разместил видео в чате дачного кооператива. Оперативники установили личность автора видео и доставили его в подразделение полиции для дачи объяснений. В действиях мужчины усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей 10.8 Закона Рязанской области об административных правонарушениях.