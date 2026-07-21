Рязанцу, задержанному за съемку уничтожения дрона ВСУ, грозит штраф до 1 млн

Напомним, 30 июня рязанец снял запечатлел момент уничтожения украинского дрона и отправил видео в чат дачного кооператива. Позже мужчину задержали для дачи объяснений. В опергруппе напомнили, что за подобные действия предусмотрен административный штраф до 1 млн. рублей. Власти в очередной раз напомнили рязанцам о запрете съемки атак БПЛА и их последствий. Они могут быть использованы для нагнетания паники и корректировки следующих ударов БПЛА. «Передача сведений, угрожающих безопасности, может квалифицироваться как госизмена и повлечь наказание в виде лишения свободы до 20 лет», — заключили в посте.

Рязанцу, задержанному за съемку уничтожения дрона ВСУ, грозит штраф до миллиона рублей. Об этом сообщает региональная опергруппа.

Напомним, 30 июня рязанец снял запечатлел момент уничтожения украинского дрона и отправил видео в чат дачного кооператива. Позже мужчину задержали для дачи объяснений.

В опергруппе напомнили, что за подобные действия предусмотрен административный штраф до 1 млн. рублей.

Власти в очередной раз напомнили рязанцам о запрете съемки атак БПЛА и их последствий. Они могут быть использованы для нагнетания паники и корректировки следующих ударов БПЛА.

«Передача сведений, угрожающих безопасности, может квалифицироваться как госизмена и повлечь наказание в виде лишения свободы до 20 лет», — заключили в посте.