В Рязанской области выставили на торги объект культурного наследия за два рубля

В Рязанской области выставили на торги два здания, входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения «Промышленно-усадебный комплекс». Выставлены на торги следующие строения: «Главный корпус» (1790 года постройки, площадь составляет 742,3 м2); «Здание кузницы» (1790 года постройки, площадью 87,8 м2). Промышленно-усадебный комплекс располагается на улице Фабричной в селе Коленцы Старожиловского округа. Начальная цена — два рубля. Заявки принимаются с 20 июля по 17 августа 2026 года. Отмечается, что здания находятся в неудовлетворительном состоянии. Собственник должен соблюдать требования охранного обязательства от 2016 года и выполнить работы по сохранению ОКН.