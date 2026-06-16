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В Рязанской области выставили на торги памятник архитектуры за один рубль
Объявлен электронный конкурс по продаже нежилого помещения в поселке Елатьма Касимовского района. Объект площадью 978 м² находится в здании-памятнике 19 века, которое сейчас пребывает в неудовлетворительном состоянии. Речь идет о помещении Н9 по адресу площадь Ленина, дом № 5. Оно расположено в здании «Два корпуса торговых рядов», которое является объектом культурного наследия регионального значения и включено в единый государственный реестр. Стартовая цена лота с кадастровым номером составила один рубль. Новый собственник будет обязан провести работы по сохранению объекта культурного наследия. Прием заявок от потенциальных покупателей открыт с 12 июня по 7 августа 2026 года. Сам конкурс состоится 12 августа.

Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области объявило электронный конкурс по продаже нежилого помещения в поселке Елатьма Касимовского района. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте газеты «Рязанские ведомости».

Объект площадью 978 квадратных метров находится в здании-памятнике 19 века, которое сейчас пребывает в неудовлетворительном состоянии. Речь идет о помещении Н9 по адресу площадь Ленина, дом № 5. Оно расположено в здании «Два корпуса торговых рядов», которое является объектом культурного наследия регионального значения и включено в единый государственный реестр. Стартовая цена лота с кадастровым номером составила один рубль.

Новый собственник будет обязан провести работы по сохранению объекта культурного наследия.

Прием заявок от потенциальных покупателей открыт с 12 июня по 7 августа 2026 года. Сам конкурс состоится 12 августа.

Фото: Инспекция по охране ОКН Рязанской области.