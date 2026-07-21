В Рязанской области установят новую въездную стелу

На установку въездной стелы в Рязанской области выделили три миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок. Въездная стела появится на улице Просвещения в городе Спас-Клепики. Работы по установке необходимо выполнить до 31 августа 2026 года. Высота стелы «Спас-Клепики» составит не менее 7,2 метров, а длина — не менее 1,6 метров. Конструкция должна иметь металлический каркас. Основной элемент — герб муниципального образования из нержавеющей стали. Заказчиком выступила администрация Клепиковского округа.

На установку въездной стелы в Рязанской области выделили три миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Въездная стела появится на улице Просвещения в городе Спас-Клепики. Работы по установке необходимо выполнить до 31 августа 2026 года.

Высота стелы «Спас-Клепики» составит не менее 7,2 метров, а длина — не менее 1,6 метров. Конструкция должна иметь металлический каркас. Основной элемент — герб муниципального образования из нержавеющей стали.

Заказчиком выступила администрация Клепиковского округа.

Ранее сообщалось, что в Спас-Клепиках отремонтируют краеведческий музей за 124,6 млн рублей.