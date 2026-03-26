В Рязанской области отремонтируют здание краеведческого музея за 125 млн рублей

Музей располагается в Спас-Клепиках на улице Урицкого, 49. Подрядчик должен подготовить территорию к проведению работ, отремонтировать фундаменты и кровлю, объекты подсобного и обслуживающего назначения, энергетического хозяйства, оборудование систем тепло-, водо- и газоснабжения, водоотведения, пожарной сигнализации. Также необходимо выполнить работы по внутренней отделке помещений, в том числе отремонтировать полы и потолки, обустроить плинтусы, обновить покрытие стен, установить оконные блоки из ПВХ профилей и двери. Капремонт сделают в кабинетах, экспозиционных и лекционных залах, фондохранилище, коридорах, холлах, тамбурах, гардеробе, вестибюле, туалетах и душевых, кладовых. Работы завершат до 1 сентября 2028 года.

На капитальный ремонт здания МБУК «Краеведческий музей Клепиковского района» выделили 124 миллиона 584 тысячи рублей. Тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Музей располагается в Спас-Клепиках на улице Урицкого, 49. Согласно документам, подрядчик должен подготовить территорию к проведению работ, отремонтировать фундаменты и кровлю, объекты подсобного и обслуживающего назначения, энергетического хозяйства, оборудование систем тепло-, водо- и газоснабжения, водоотведения, пожарной сигнализации.

Также отмечается, что необходимо выполнить работы по внутренней отделке помещений, в том числе отремонтировать полы и потолки, обустроить плинтусы, обновить покрытие стен, установить оконные блоки из ПВХ профилей и двери. Капремонт сделают в кабинетах, экспозиционных и лекционных залах, фондохранилище, коридорах, холлах, тамбурах, гардеробе, вестибюле, туалетах и душевых, кладовых.

После завершения работ необходимо выполнить благоустройство и озеленение территории.

Работы завершат до 1 сентября 2028 года.

Заказчиком выступил Клепиковский краеведческий музей.

Напомним, в Спас-Клепиках также находится школа, где учился Сергей Есенин.

Фото: Яндекс. Карты.