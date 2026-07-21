В Рязани без света остались пять улиц

Во вторник, 21 июля, без света остались следующие улицы: Интернациональная; Бирюзова; Станкозаводская; Семчинская; Княжье поле. Бригады приступили к восстановлению электроснабжения. Работы продлятся в течение четырех часов с момента отключения. Напомним, 20 июля в Рязани также происходили аварийные отключения света.