В Рязани вновь появился свет после аварийного отключения

Об этом сообщили в РГРЭС. Напомним, в 14:50 электричество пропало на улицах: Зубковой, Новоселов, Колупановка (Шереметьево-Песочня), Шереметьевский проезд, Касимовское ш., Полевая (Шереметьево-Песочня). В компании отметили, что в 19:25 электроснабжение полностью восстановили.