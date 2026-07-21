В ГД предрекли убийство Зеленского из-за кризиса на Украине

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что политический и военный кризис на Украине может привести к отставке президента Владимира Зеленского или даже его убийству. Об этом пишет «Газета.Ru». По словам депутата, ситуацию осложняют сообщения о возможной отставке главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, а также кадровые изменения в руководстве страны. «Кризис может привести к отставке Зеленского, к его убийству может привести. Мы понимаем, что спецслужбы западных стран имеют свои интересы. Идет борьба за влияние на Украину», — сказал Чепа.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что политический и военный кризис на Украине может привести к отставке президента Владимира Зеленского или даже его убийству. Об этом пишет «Газета.Ru».

По словам депутата, ситуацию осложняют сообщения о возможной отставке главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, а также кадровые изменения в руководстве страны.

«Кризис может привести к отставке Зеленского, к его убийству может привести. Мы понимаем, что спецслужбы западных стран имеют свои интересы. Идет борьба за влияние на Украину», — сказал Чепа.

Ранее говорилось, что Владимир Зеленский столкнулся с углубляющимся кризисом в военном командовании после отказа бывшего министра обороны Михаила Федорова вернуться в правительство.