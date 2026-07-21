Рязанка, зарезавшая знакомого, предстанет перед судом

В Рязани завершили расследование уголовного дела в отношении 47-летней местной жительницы, обвиняемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. По версии следствия, 24 апреля 2026 года в квартире одного из домов Октябрьского района между женщиной и ее 43-летним знакомым произошел конфликт. Во время ссоры обвиняемая несколько раз ударила мужчину ножом в область головы. Женщине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Следствие завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В Рязани завершили расследование уголовного дела в отношении 47-летней местной жительницы, обвиняемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в региональном СУ СК России.

По версии следствия, 24 апреля 2026 года в квартире одного из домов Октябрьского района между женщиной и ее 43-летним знакомым произошел конфликт. Во время ссоры обвиняемая несколько раз ударила мужчину ножом в область головы.

Пострадавшего доставили в больницу, однако позже он скончался от полученных травм.

Женщине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Следствие завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.