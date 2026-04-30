Жительница Рязани зарезала сожителя, СК возбудил дело

В Рязани возбуждено уголовное дело в отношении 47-летней местной жительницы, ранее судимой, по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК РФ). По данным следствия, 24 апреля в квартире в Октябрьском районе города между женщиной и ее 43-летним сожителем произошел конфликт. В ходе ссоры подозреваемая нанесла мужчине несколько ударов ножом в область головы. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, однако впоследствии скончался от полученных травм.

Следователи и сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой и задержали ее. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.