Рязанцы заметили неработающие светофоры в Канищеве

Неработающие светофоры заметили на перекрестке проезда Шабулина и улицы Бирюзова. По данным «Яндекс карт», на месте образовалась крупная пробка. Ранее на пяти улицах Рязани отключили свет.