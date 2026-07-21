Рязанцы заметили неработающие светофоры в Канищеве
Неработающие светофоры заметили на перекрестке проезда Шабулина и улицы Бирюзова. По данным «Яндекс карт», на месте образовалась крупная пробка. Ранее на пяти улицах Рязани отключили свет.
Рязанцы заметили неработающие светофоры в Канищеве. Об этом сообщается в соцсетях.
Неработающие светофоры заметили на перекрестке проезда Шабулина и улицы Бирюзова. По данным «Яндекс карт», на месте образовалась крупная пробка.
Ранее на пяти улицах Рязани отключили свет.