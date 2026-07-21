Рязань затопило после ливня
По словам местных жителей, на улице Фрунзе упало дерево. На улице Маяковского затопило проезжую часть, а переход у «Барса на Московском» буквально ушел под воду. Напомним, из-за непогоды в Рязанской области объявлен желтый уровень опасности.
Рязань затопило после ливня. Кадры последствий непогоды публикуют в соцсетях.
По словам местных жителей, на улице Фрунзе упало дерево. На улице Маяковского затопило проезжую часть, а переход у «Барса на Московском» буквально ушел под воду.
Напомним, из-за непогоды в Рязанской области объявлен желтый уровень опасности.