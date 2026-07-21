Желтый уровень погодной опасности объявлен в Рязанской области
Метеопредупреждение в регионе объявили из-за сильного ветра порывами до 15 м/с, грозы и ливня. Местами ожидается град. Непогода сохранится в регионе до утра 22 июля.
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Рязанской области. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.
Метеопредупреждение в регионе объявили из-за сильного ветра порывами до 15 м/с, грозы и ливня. Местами ожидается град.
Непогода сохранится в регионе до утра 22 июля.