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Еще на нескольких рязанских улицах отключили воду 21 июля
Об этом сообщили на сайте «Водоканала». Холодной воды не будет до 17:00 по адресам: Касимовское шоссе 38, 38 корп.1, 42, 42 корп.1; Советской Армии 3 корп.1; Тимакова 12 корп.1; Вишневая 21 корп.2; Бирюзова 6 корп.2.

Еще на нескольких рязанских улицах отключили воду 21 июля. Об этом сообщили на сайте «Водоканала».

Холодной воды не будет до 17:00 по адресам:

  • Касимовское шоссе 38, 38 корп.1, 42, 42 корп.1;
  • Советской Армии 3 корп.1;
  • Тимакова 12 корп.1;
  • Вишневая 21 корп.2;
  • Бирюзова 6 корп.2.

А также до 17:20 — по адресам:

  • Заречная 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11/35, 12/33, 13/38, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26/35;
  • Луговая 1, 1а, 1б, 1 В, 1 г, 1д, 1е, 1ж, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13/31, 14, 15/34, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27/33, 28, 30, 32, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84;
  • Луковская 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16/29, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41/6-43, 42/4, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61/27, 62/25, 63/30 лит. А, 63/30 лит. Б, 64, 64а, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91;
  • Северная 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11/42, 12/37, 13, 14/40, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26.

Напомним, рязанцев предупредили о массовом отключении водоснабжения 21 июля.