Еще на нескольких рязанских улицах отключили воду 21 июля

Об этом сообщили на сайте «Водоканала». Холодной воды не будет до 17:00 по адресам: Касимовское шоссе 38, 38 корп.1, 42, 42 корп.1; Советской Армии 3 корп.1; Тимакова 12 корп.1; Вишневая 21 корп.2; Бирюзова 6 корп.2.