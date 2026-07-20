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Рязанцев предупредили о массовом отключении воды 21 июля
Холодной воды не будет c 9:00 до 18:00 по адресам: 1-й проезд Осипенко 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20; 10-я Линия с д 2 по д 48 (четная сторона) и с д. 3 по д. 27 (нечетная сторона); 11-я Линия с д 2 по д 52 (четная сторона) и с д. 3 по д. 49 (нечетная сторона); 12-я Линия с д 2 по д 68 (четная сторона) и с д. 1 по д. 55 (нечетная сторона); 14-я Линия с д 2 по д 38 (четная сторона) и с д. 1 по д. 31 (нечетная сторона); 2-й проезд Осипенко 2/79, 3 -16; 3-й проезд Осипенко 3, 4, 5, 6, 7, 7 корп.1, 8, 9, 9 корп.1, 10, 12, 14; 4-й проезд Осипенко 3, 4, 5, 7-11, 13; Ленинского Комсомола 89, 91, 91 корп.1, 93, 93 корп.1, 93 корп.2 и т. д.

Рязанцев предупредили о массовом отключении воды 21 июля. Об этом сообщили на сайте «Водоканала».

Холодной воды не будет c 9:00 до 18:00 по адресам:

  • 1-й проезд Осипенко 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20;
  • 10-я Линия с д 2 по д 48 (четная сторона) и с д. 3 по д. 27 (нечетная сторона);
  • 11-я Линия с д 2 по д 52 (четная сторона) и с д. 3 по д. 49 (нечетная сторона);
  • 12-я Линия с д 2 по д 68 (четная сторона) и с д. 1 по д. 55 (нечетная сторона);
  • 14-я Линия с д 2 по д 38 (четная сторона) и с д. 1 по д. 31 (нечетная сторона);
  • 2-й проезд Осипенко 2/79, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;
  • 3-й проезд Осипенко 3, 4, 5, 6, 7, 7 корп.1, 8, 9, 9 корп.1, 10, 12, 14;
  • 4-й проезд Осипенко 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13;
  • Ленинского Комсомола 89, 91, 91 корп.1, 93, 93 корп.1, 93 корп.2, 93 корп.3, 95, 95 корп.1, 95 корп.2, 95 корп.3, 97, 99, 104, 106, 108, 110, 112, 123;
  • Осипенко с д. 46 д 92 (четная сторона) и с д. 45 по д. 87 (нечетная сторона);
  • Островского с д. 58 по д 118 (четная сторона) и с д. 59 по 95 (нечетная сторона);
  • Островского 97, 97 корп.1, 99, 99 корп.1, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118;
  • Стройкова 88, 88 корп.1, 90, 92, 94/41;
  • 14-я Линия д.1а, 2, 2 стр 1, 2а, 2 В, 2 г -административные здания;
  • Подкачка — Ленинского Комсомола д.93б, лит А.