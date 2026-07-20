Рязанцев предупредили о массовом отключении воды 21 июля

Холодной воды не будет c 9:00 до 18:00 по адресам: 1-й проезд Осипенко 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20; 10-я Линия с д 2 по д 48 (четная сторона) и с д. 3 по д. 27 (нечетная сторона); 11-я Линия с д 2 по д 52 (четная сторона) и с д. 3 по д. 49 (нечетная сторона); 12-я Линия с д 2 по д 68 (четная сторона) и с д. 1 по д. 55 (нечетная сторона); 14-я Линия с д 2 по д 38 (четная сторона) и с д. 1 по д. 31 (нечетная сторона); 2-й проезд Осипенко 2/79, 3 -16; 3-й проезд Осипенко 3, 4, 5, 6, 7, 7 корп.1, 8, 9, 9 корп.1, 10, 12, 14; 4-й проезд Осипенко 3, 4, 5, 7-11, 13; Ленинского Комсомола 89, 91, 91 корп.1, 93, 93 корп.1, 93 корп.2 и т. д.