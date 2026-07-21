170 квартир Рязани остались без воды, несмотря на предписание Госжилинспекции

В домах №№ 67 и 69 на Касимовском шоссе в мае отключили горячую воду, и проблема не решилась даже после проверки ГЖИ. По официальному ответу, воду должны были вернуть до 20 июля, однако местные жители сообщили, что на 21 июля она так и не появилась. Напомним, подачу горячей воды приостановили с 12 мая, но причины не раскрыли. Выяснилось, что котельная, обслуживающая оба дома, принадлежит прошлой управляющей организации, с которой жильцы отказались сотрудничать в 2023 году. Прокуратура отметила, что котельная является общим имуществом, но для признания права собственности необходимы судебные разбирательства. Активисты подчеркивают, что в домах проживают многодетные семьи, ветераны и пенсионеры, которые особенно тяжело переносят отсутствие горячей воды.

В домах №№ 67 и 69 на Касимовском шоссе в мае отключили горячую воду, но даже после проверки и предписания Госжилинспекции Рязанской области проблема не решилась. Об этом местные жители рассказали РЗН. Инфо.

Согласно официальному ответу от Госжилинспекции, горячую воду должны были вернуть до 20 июля.

«По результатам проверки инспекцией ТСЖ „Три богатыря“ выдано предписание о необходимости восстановления подачи коммунальной услуги по ГВС», — отмечается в документе ГЖИ.

При этом местные жители сообщили, что, по данным на 21 июля, воду так и не включили.

Напомним, в домах №№ 67 и 69 на Касимовском шоссе приостановили подачу ГВС с 12 мая, однако причины данного решения в ТСЖ не раскрыли.

Выяснилось, что к одному из домов пристроена котельная, которая обслуживает оба здания. Она находится в собственности у прошлой управляющей организации, от сотрудничества с которой жильцы отказались еще в 2023 году. Именно эта компания и прекратила подачу горячей воды.

В прокуратуре признают, что котельная является общим имуществом собственников, но указывают на необходимость судебных разбирательств для признания права собственности.

По словам активистов, в домах живут многодетные семьи, ветераны, пенсионеры, которые особенно тяжело переносят отсутствие горячей воды.

В данной теме разбиралась журналист РЗН. Инфо, подробности — в материале.